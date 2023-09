Les bêta makers – l’atelier à picorer : Avions et planeurs Rue du Tapis Vert Melle, 25 avril 2024, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Jeudi 25 avril 2024, de 9h30 à 17h00

Avions et planeurs 6/10 ans

On construit différents modèles d’avions et de planeurs en bois, puis on expérimente sur les objets volants.

Tarifs : 25€ la journée +10€ la cotisation

Contact : timon.griffault@labetapi.fr

Tel : 07 80 07 47 66.

2024-04-25 fin : 2024-04-25 . EUR.

Rue du Tapis Vert

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Thursday, April 25, 2024, 9:30 a.m. to 5:00 p.m

Planes and gliders 6/10 years

We build different models of wooden planes and gliders, then experiment with flying objects.

Prices: 25? per day +10? membership fee

Contact: timon.griffault@labetapi.fr

Tel : 07 80 07 47 66

Jueves 25 de abril de 2024, de 9.30 a 17.00 horas

Aviones y planeadores 6/10 años

Construye diferentes modelos de aviones y planeadores de madera y experimenta con objetos voladores.

Precios: 25 euros al día + 10 euros de cuota de socio

Contacto: timon.griffault@labetapi.fr

Teléfono: 07 80 07 47 66

Donnerstag, 25. April 2024, von 9.30 bis 17.00 Uhr

Flugzeuge und Segelflugzeuge 6/10 Jahre

Man baut verschiedene Modelle von Flugzeugen und Segelflugzeugen aus Holz und experimentiert dann mit den Flugobjekten.

Preis: 25? pro Tag + 10? für den Mitgliedsbeitrag

Kontakt: timon.griffault@labetapi.fr

Tel.: 07 80 07 47 66

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Pays Mellois