L’atelier à picorer : Avions et planeurs Rue du Tapis Vert Melle, 24 avril 2024, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Mercredi 24 avril 2024, de 9h30 à 17h00

L’atelier à picorer : Avions et planeurs

On construit différents modèles d’avions et de planeurs en bois, puis on expérimente sur les objets volants.

Tarifs : Gratuit

Contact : timon.griffault@labetapi.fr, Tel : 07 80 07 47 66.

2024-04-24 fin : 2024-04-24 17:00:00. EUR.

Rue du Tapis Vert

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Wednesday, April 24, 2024, 9:30 a.m. to 5:00 p.m

The workshop to peck at: Planes and gliders

We build different models of wooden planes and gliders, then experiment with flying objects.

Prices: Free

Contact: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66

Miércoles 24 de abril de 2024, de 9h30 a 17h00

El taller para descubrir : Aviones y planeadores

Construiremos diferentes modelos de aviones y planeadores de madera, y luego experimentaremos con objetos voladores.

Precios: Gratis

Contacto: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66

Mittwoch, 24. April 2024, von 9.30 bis 17.00 Uhr

Der Workshop zum Picken : Flugzeuge und Segelflugzeuge

Wir bauen verschiedene Modelle von Flugzeugen und Segelflugzeugen aus Holz und experimentieren dann mit den Flugobjekten.

Tarife: Kostenlos

Kontakt: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Pays Mellois