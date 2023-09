L’atelier à picorer : Voiture solaire Rue du Tapis Vert Melle, 22 avril 2024, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Lundi 22 avril 2024, de 9h30 à 17h00

L’atelier à picorer : Voiture solaire

On fabrique de A à Z sa voiture solaire : découpage, collage, soudure, et de l’énergie solaire pour que ça avance !

Tarifs : Gratuit

Contact : timon.griffault@labetapi.fr, Tel : 07 80 07 47 66.

Rue du Tapis Vert

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Monday, April 22, 2024, 9:30 a.m. to 5:00 p.m

The workshop to discover: Solar car

Build your own solar-powered car from A to Z: cutting, gluing, soldering, and using solar energy to get things moving!

Prices: Free

Contact: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66

Lunes 22 de abril de 2024, de 9h30 a 17h00

El taller para descubrir : Coche solar

Construye tu propio coche solar de la A a la Z: ¡recorta, pega, suelda y utiliza la energía solar para moverte!

Precios: Gratis

Contacto: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66

Montag, 22. April 2024, von 9:30 bis 17:00 Uhr

Workshop zum Picken : Solarauto

Wir bauen von A bis Z unser Solarauto: Schneiden, Kleben, Löten und Solarenergie, damit es vorwärts geht!

Tarife: Kostenlos

Kontakt: timon.griffault@labetapi.fr, Tel: 07 80 07 47 66

