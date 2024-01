Le cabaret des étoiles Rue du Stade Tauxigny-Saint-Bauld, samedi 20 avril 2024.

Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20 21:45:00

Cher public, chers amis de l’univers : Bienvenus au « Cabaret de la rue des étoiles ».

Dans notre cabaret ces étoiles brillent encore dans nos mémoires ; des musiciens, des poètes, des artistes. Beaucoup ont quitté la piste. Ils nous ont laissé une musique, une histoire, un poème, une chanson. Ils ont mis en beauté les grincements du monde et quelques petits éclats de nos humanités. Rue des étoiles, les numéros se succèdent ; ça chante, ça raconte des histoires. On y rencontre Prévert, Nougaro, Strauss, Fauré, Renoir, Caussimon…

L’accordéon accompagne la chanson réaliste et l’opéra … ou rend hommage à Piazzolla.

Sans nostalgie, ce duo fait revivre ces étoiles dans le firmament du souvenir.

Théâtre de chansons à

10 EUR.

Rue du Stade

Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire nacelculture@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-11 par Loches Touraine Châteaux de la Loire