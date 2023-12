Fête de la musique rue du Stade Mothern, 28 juin 2024, Mothern.

Mothern Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 18:00:00

fin : 2024-06-28

Etes vous prêt pour la fête de la musique 2024 ?

Les artistes locaux tels que les Modere Lumpe, Santa Lucia, les frères Baumann, Gabriel, Emile Roman et Thomas Garcia vous feront vibrer. Restauration sur place..

Etes vous prêt pour la fête de la musique 2024 ?

Les artistes locaux tels que les Modere Lumpe, Santa Lucia, les frères Baumann, Gabriel, Emile Roman et Thomas Garcia vous feront vibrer. Restauration sur place.

Etes vous prêt pour la fête de la musique 2024 ?

Les artistes locaux tels que les Modere Lumpe, Santa Lucia, les frères Baumann, Gabriel, Emile Roman et Thomas Garcia vous feront vibrer.

Restauration sur place.

EUR.

rue du Stade

Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-11-27 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg