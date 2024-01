Promenades en barques sur le Giessen Rue du stade Biesheim, lundi 24 juin 2024.

Biesheim Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-24 13:30:00

fin : 2024-09-03 18:00:00

Durant 45 minutes, la barque glisse au fil de l’eau peu profonde et bien vite vous vous laisserez gagner par cette ambiance particulière. Les guides-bateliers racontent l’histoire de Biesheim, pendant que la barque à moteur électrique et donc silencieux se glisse sous les ponts. Cette escapade unique dans le secteur de l’Alsace Rhin Brisach vous permet de découvrir les berges bordées de roselières, de petits boisements de saules et de peupliers et de nombreuses espèces d’oiseaux.

Rue du stade

Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-02 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach