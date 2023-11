Exposition extérieure Arnaud GUERIN « Phares d’ici & d’ailleurs » Rue du Sémaphore Barneville-Carteret, 10 février 2024, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Arnaud Guérin nous emmène dans « Un voyage planétaire, du phare de Carteret à la Nouvelle-Zélande, des îles Féroé à l’Islande, des Açores à l’Ecosse, des Canaries à la Sicile en passant par Ouessant ou les Shetland, à la découverte du monde fascinant des phares. »

Une exposition de 38 tirages avec légendes bilingues français/anglais.

Visible gratuitement aux jours et horaires d’ouverture du site..

Vendredi 2024-02-10 14:50:00 fin : 2024-03-10 17:50:00. .

Rue du Sémaphore

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Arnaud Guérin takes us on a « global voyage, from the Carteret lighthouse to New Zealand, from the Faroe Islands to Iceland, from the Azores to Scotland, from the Canaries to Sicily, via Ouessant and the Shetlands, to discover the fascinating world of lighthouses

An exhibition of 38 prints with bilingual French/English captions.

Visible free of charge on site opening days and times.

Arnaud Guérin nos embarca en un « viaje global, del faro de Carteret a Nueva Zelanda, de las Islas Feroe a Islandia, de las Azores a Escocia, de las Canarias a Sicilia, pasando por Ushant y las Shetland, para descubrir el fascinante mundo de los faros »

Una exposición de 38 grabados con leyendas bilingües francés/inglés.

Visible gratuitamente en los días y horarios de apertura del sitio.

Arnaud Guérin nimmt uns mit auf « Eine globale Reise vom Leuchtturm von Carteret nach Neuseeland, von den Färöer-Inseln nach Island, von den Azoren nach Schottland, von den Kanaren über Ouessant oder die Shetlandinseln nach Sizilien, um die faszinierende Welt der Leuchttürme zu entdecken. »

Eine Ausstellung von 38 Abzügen mit zweisprachigen Bildunterschriften (Französisch/Englisch).

Kostenlose Besichtigung während der Öffnungszeiten der Website.

