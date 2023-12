Marché aux puces rue du Moulin Ohnenheim, 26 mai 2024 07:00, Ohnenheim.

Ohnenheim,Bas-Rhin

Passez une agréable journée en famille, autour de l’étang de pêche, tout en dénichant l’objet rare ou insolite..

2024-05-26 fin : 2024-05-26 . EUR.

rue du Moulin

Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est



Spend a pleasant day with your family, around the fishing pond, while finding the rare or unusual object.

Pase un día agradable con su familia alrededor del estanque de pesca, mientras encuentra el objeto raro o inusual.

Verbringen Sie einen angenehmen Tag mit der Familie rund um den Fischteich und suchen Sie dabei nach einem seltenen oder ungewöhnlichen Gegenstand.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de tourisme du grand Ried