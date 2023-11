Ultra-trail des chevaliers Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble, 17 mai 2024, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Ultra-trail nocturne de 4 parcours différents passant par divers châteaux forts en Alsace dont celui situé à Kaysersberg..

2024-05-17 fin : 2024-05-17 03:00:00. EUR.

Rue du Général de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



A nocturnal ultra-trail of 4 different routes, passing through various fortified castles in Alsace, including one in Kaysersberg.

Un ultra-trail nocturno con 4 recorridos diferentes por varios castillos fortificados de Alsacia, entre ellos el de Kaysersberg.

Nächtlicher Ultra-Trail mit 4 verschiedenen Strecken, die an verschiedenen Burgen im Elsass vorbeiführen, darunter auch die in Kaysersberg gelegene Burg.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg