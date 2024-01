Visite du Donjon Rue du Donjon Moncontour, mercredi 10 avril 2024.

Moncontour Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 15:00:00

fin : 2024-04-24 16:00:00

Ancienne forteresse construite vers 1040 par Foulques Nerra, le donjon de Moncontour est un véritable trésor du XIème siècle, rendu célèbre par les guerres et les sièges qui s’y sont répétés au fil des siècles. Bertrand du Guesclin, Geoffroy Martel et Gaspard de Coligny y écrivirent même de belles pages de l’histoire de France. La toiture reconstituée ainsi que l’escalier intégré dans l’épaisseur des murs sont à découvrir. Si la vue offerte depuis l’esplanade constitue déjà un voyage, que peut-on dire alors du panorama proposé depuis le sommet ?

Réservation conseillée – Places limitées – 4 personnes minimum et 10 personnes maximum

EUR.

Rue du Donjon

Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais