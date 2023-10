Festival de la Voix Rue du Donjon Le Blanc, 18 mai 2024, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

Concert dans le cadre du Festival de la Voix à l’église St Etienne, la ville du Blanc accueille le quatuor vocal A Bocca Chiusa..

Samedi 2024-05-18 20:30:00 fin : 2024-05-18 . EUR.

Rue du Donjon

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



Concert as part of the Festival de la Voix at St Etienne church, the town of Le Blanc welcomes the vocal quartet A Bocca Chiusa.

En el marco del Festival de la Voix en la iglesia de St Etienne, la ciudad de Le Blanc acoge al cuarteto vocal A Bocca Chiusa.

Konzert im Rahmen des Festival de la Voix in der Kirche St Etienne, die Stadt Le Blanc empfängt das Vokalquartett A Bocca Chiusa.

