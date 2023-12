Temps fort Galapiat Cirque Rue du Chevalier Lancelot du Lac Paimpont, 9 juin 2024, Paimpont.

Paimpont Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 16:00:00

fin : 2024-06-09

ATTRACTION CAPILLAIRE

E.Abonce Muhonen & S.Kosonen

Deux femmes sans limites.

Kafka sans avoir lu Kafka.

Une parade de cirque sans animaux.

Un numéro aquatique sans eau.

Un porté acrobatique sans pesanteur.

Un grand orchestre sans les musiciens.

Un spectacle de cirque avec suspension par les cheveux et humour à la finlandaise. Audacieux, punk et poétique.

Avec : Sanja Kosonen, Elice Abonce Muhonen

Technique et artistique : Michel Carpentier, Jérémie Bruyère, Stéphane Comon et Madeg Menguy, Lisa Henin

Rue du Chevalier Lancelot du Lac

Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne



