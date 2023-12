Exposition photos : la biodiversité à ciel ouvert rue du Château Thanvillé, 30 juin 2024, Thanvillé.

Thanvillé Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 14:00:00

fin : 2024-06-30 18:00:00

.

Exposition de photos grand format (130cm sur 90 cm) qui permet aux visiteurs de partir à la découverte de l’environnement naturel du château de Thanvillé : terrasses, verger, milieux humides, faune et flore, jardin.

L’entrée est gratuite et ouverte à tous : petits et grands, scolaires … afin de les sensibiliser à la biodiversité et aux bienfaits de dame nature sur notre qualité de vie.

Un moment de bonheur à partager en famille et amis !

0 EUR.

rue du Château

Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-19 par Office de tourisme du val de Villé