Rendez-vous au jardin, au château de La Bussière Rue du Château La Bussière, samedi 1 juin 2024.

La Bussière Loiret

Début : Samedi 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-01 18:00:00

Rendez-vous au jardin : les 1 et 2 juin, le château de La Bussière organise des visites guidées du jardin ainsi que des animations liées à la thématique 2024: les 5 sens .

Le week-end des 1 et 2 juin, venez découvrir ce jardin remarquable, ses spécificités. Les propriétaires et les jardiniers seront présents à 10 h, 14 h, 15 h 30 et 16 h 30 afin d’échanger avec les visiteurs. Programme des animations à venir.

6 EUR.

Rue du Château

La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire



