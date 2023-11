Ardenne Méga-Trail : À la croisée des Légendes Rue du château d’eau Les Hautes-Rivières, 28 juin 2024, Les Hautes-Rivières.

Les Hautes-Rivières,Ardennes

Ardennes Méga Trail(AMT) fait partie des grands rendez-vous du trail de la région Est. 7 formats de courses au programme qui sillonnent le massif ardennais au fil des vallées de la Meuse et du Semoy entre chemins forestiers et sentiers monotraces. Tous les départs et les arrivées se font depuis les Hautes-Rivières. Parcours certifiés ITRA. Cette édition va être différente, on pourrait même dire « Légendaire » !.

2024-06-28 fin : 2024-06-29 . .

Rue du château d’eau

Les Hautes-Rivières 08800 Ardennes Grand Est



Ardennes Méga Trail(AMT) is one of the major trail events in the eastern region. 7 race formats on the program, criss-crossing the Ardennes massif along the Meuse and Semoy valleys, between forest paths and single-track trails. All starts and finishes are from Hautes-Rivières. ITRA-certified routes. This year’s event is going to be different – you might even say « legendary »!

El Ardennes Méga Trail(AMT) es uno de los principales eventos de trail de la región oriental. el programa incluye 7 formatos de carrera que atraviesan el macizo de las Ardenas por los valles del Mosa y el Semoy, entre pistas forestales y senderos de una sola pista. Todas las salidas y llegadas son desde Hautes-Rivières. Recorridos certificados por la ITRA. Esta edición va a ser diferente, ¡incluso podríamos decir « legendaria »!

Der Ardennes Méga Trail (AMT) gehört zu den großen Trail-Events in der Ostregion. auf dem Programm stehen 7 Laufformate, die das Ardennenmassiv entlang der Täler der Maas und des Semoy zwischen Waldwegen und einspurigen Pfaden durchqueren. Alle Starts und Ankünfte erfolgen von Les Hautes-Rivières aus. Die Strecken sind ITRA-zertifiziert. Diese Ausgabe wird anders sein, man könnte sogar sagen « legendär »!

Mise à jour le 2023-11-15 par Ardennes Tourisme