Marche gourmande Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher, 7 avril 2024, Châteauneuf-sur-Cher.

Châteauneuf-sur-Cher,Cher

Profitez d’une balade au grand air, ponctuée d’étapes gourmandes pour découvrir la nature environnante et déguster de bons plats. Un moment convivial qui nécessite de réserver à l’avance! Départ groupé à 11h..

Dimanche 2024-04-07 11:00:00 fin : 2024-04-07 . 18 EUR.

Rue des Promenades

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire



Enjoy a stroll in the fresh air, punctuated by gourmet stops to discover the surrounding countryside and savour delicious dishes. A convivial moment that requires advance booking! Group departures at 11 a.m.

Disfrute de un paseo al aire libre, salpicado de paradas gastronómicas en las que podrá descubrir los alrededores y degustar sabrosos platos. Es una experiencia agradable, ¡pero hay que reservar con antelación! Salidas en grupo a las 11h.

Genießen Sie einen Spaziergang an der frischen Luft mit Zwischenstopps für Feinschmecker, um die umliegende Natur zu entdecken und leckere Gerichte zu probieren. Ein geselliger Moment, für den Sie sich im Voraus anmelden müssen! Gemeinsame Abfahrt um 11 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT LIGNIERES