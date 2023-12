PALÉOLOR MINERAL SHOW Rue des Docteurs Grandjean Conflans-en-Jarnisy Catégories d’Évènement: Conflans-en-Jarnisy

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00 Cette année à nouveau nous vous présentons LE rendez-vous inritable pour les curieux et les passionnées de minéralogie, paléontologie, gemmologie et géologie en Lorraine. Un salon regroupant une trentaine d’exposants triés sur le volet afin de vous proposer le meilleur de leur catégorie. Une exposition à thème et des animations gérées par les élèves ingénieurs de l’institut Unilasalle de Beauvais via notre collaboration avec l’association OPALE. Un bar ainsi qu’une partie restauration sera disponible sur place tout au long de l’évènement avec une carte attractive et un choix de grignotages. Suivez nous sur Facebook et Instagram : Paléolor ou Paléolor Mineral Show https://instagram.com/akselminerals?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D&utm_source=qr

Tout public 3 EUR.

Rue des Docteurs Grandjean

Conflans-en-Jarnisy 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est

