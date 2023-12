Soi(e) Rue des Chevaliers de la Table Ronde Paimpont, 1 juin 2024, Paimpont.

Paimpont Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 16:00:00

fin : 2024-06-01

.

Cie Inéluctable • M.Fouilland

Une ode à la confiance, à la force et à la vulnérabilité.

Cheveux tressés l’un à l’autre, leurs deux corps contraints, en équilibre, Anna et Marius créent des possibilités qu’ils ne

pourraient s’offrir seuls. SOI(E) raconte leur histoire, leur complicité, leur deux et leur nœud qui nous est tous commun. SOI(E) est une exploration de la nature humaine et de la façon dont nous pouvons tous nous connecter les uns aux autres pour créer des liens significatifs et durables.

“Du talent à l’état pur”. Les Trois Coups

“Une acrobatie peau à peau, simple et intime”. Télérama

Avec : Anna Martinelli & Marius Fouilland

Technique et artistique : Florence Caillon, Sylvère Lamotte,

Florence Caillon, Rémy Leuwers, Greg Desforges.

Programmélors dela journéesportiveet culturelleinter-associations

pourle passageflamme olympique

.

Rue des Chevaliers de la Table Ronde

Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme de Brocéliande