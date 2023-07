M. POKORA Rue des artistes Amnéville, 31 mai 2024, Amnéville.

Amnéville,Moselle

« Matt Pokora repart en tournée en 2023 pour un show grandiose à l’occasion de ses 20 ans de carrière et de ses innombrables tubes. Scénographie techno-futuriste, effets spéciaux hallucinants, enchaînement sans reprise de souffle : chacune de ses tournées est incontournable.

Après Pyramide, aux allures de peplum, évoquant l’élan créateur et le dépassement des limites physiques, Matt Pokora revient ici avec un show encore plus incroyable, brassant des émotions puissantes. Puisant dans son parcours personnel (le couple, la paternité, l’amitié,…), l’artiste revient finalement à l’essence de l’être humain et à ce qui le lie à ses alter ego.

Matt Pokora est l’artiste français réputé pour ses performances scéniques ultra techniques, garantissant un show spectaculaire à ses fans. Entouré de ses danseurs et de ses musiciens, Matt Pokora ramène sur scène une densité quasi magnétique et ajoute une nouvelle et sublime facette à son personnage. Avec la scène de l’Épicentre tour, Matt Pokora vient chercher l’énergie au cœur du public. ». Tout public

Vendredi 2024-05-31 20:00:00 fin : 2024-05-31 . 49 EUR.

Rue des artistes

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



« Matt Pokora is back on tour in 2023 for a grandiose show to celebrate his 20-year career and countless hits. Techno-futuristic scenography, mind-blowing special effects, breathless sequences: each of his tours is a must-see.

After Pyramide, a peplum-like evocation of the creative impulse and the surpassing of physical limits, Matt Pokora returns with an even more incredible show, stirring powerful emotions. Drawing on his personal journey (couples, fatherhood, friendship, etc.), the artist returns to the essence of the human being and what links him to his alter egos.

Matt Pokora is the French artist renowned for his ultra-technical stage performances, guaranteeing his fans a spectacular show. Surrounded by his dancers and musicians, Matt Pokora brings an almost magnetic density to the stage, adding a new and sublime facet to his character. With the Epicentre Tour stage, Matt Pokora takes energy to the heart of the audience

« Matt Pokora vuelve de gira en 2023 con un grandioso espectáculo para celebrar sus 20 años de carrera y sus innumerables éxitos. Con su escenografía tecnofuturista, sus alucinantes efectos especiales y sus secuencias que cortan la respiración, cada una de sus giras es una visita obligada.

Después de Pyramide, una evocación a modo de peplum del impulso creativo y la superación de los límites físicos, Matt Pokora vuelve con un espectáculo aún más increíble, que despierta poderosas emociones. Basándose en su viaje personal (pareja, paternidad, amistad, etc.), el artista vuelve a la esencia del ser humano y a lo que le une a sus alter egos.

Matt Pokora es el artista francés conocido por sus puestas en escena ultratécnicas, que garantizan a sus fans un show espectacular. Rodeado de sus bailarines y músicos, Matt Pokora aporta una densidad casi magnética al escenario, añadiendo una faceta nueva y sublime a su personaje. En el escenario de la gira Épicentre, Matt Pokora lleva la energía al corazón del público

« Matt Pokora geht 2023 wieder auf Tournee und präsentiert eine grandiose Show anlässlich seiner 20-jährigen Karriere und seiner unzähligen Hits. Techno-futuristische Bühnenbilder, halluzinierende Spezialeffekte, eine Abfolge ohne Atemholen: Jede seiner Tourneen ist ein Muss.

Nach Pyramide, einem Peplum, das den kreativen Elan und die Überwindung körperlicher Grenzen beschwört, kehrt Matt Pokora mit einer noch unglaublicheren Show zurück, die mächtige Emotionen auslöst. Der Künstler greift auf seinen persönlichen Werdegang zurück (Partnerschaft, Vaterschaft, Freundschaft usw.) und besinnt sich schließlich auf das Wesentliche des menschlichen Wesens und auf das, was ihn mit seinen Alter Egos verbindet.

Matt Pokora ist ein französischer Künstler, der für seine hochtechnischen Bühnenauftritte bekannt ist und seinen Fans eine spektakuläre Show bietet. Umgeben von seinen Tänzern und Musikern bringt Matt Pokora eine fast magnetische Dichte auf die Bühne und fügt seinem Charakter eine neue und erhabene Facette hinzu. Mit der Bühne des Epicentre Tour holt sich Matt Pokora die Energie aus dem Herzen des Publikums. »

Mise à jour le 2023-07-13 par DESTINATION AMNEVILLE