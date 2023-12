SPECTACLE CHANTAL GOYA Rue des artistes Amnéville, 4 décembre 2023, Amnéville.

Amnéville,Moselle

Retrouvez le grand ballet de Polichinelle, Bécassine, le Chat Botté, Snoopy, Pandi-Panda, les Pieds Nickelés, Jeannot Lapin, Loup Loup… et même Guignol pour un merveilleux spectacle plein d’émotions de Jean-Jacques Debout.

Les enfants suivent sur la Route Enchantée l’héroïne de toujours, interprétée par Chantal Goya, Marie-Rose.

Vêtue de sa célèbre robe rose, elle entraîne les petits et les grands dans ses aventures pleines de rencontres surprenantes…

Sur la Route Enchantée, Marie-Rose crée un univers fantastique entre forêt de Brocéliande et château du Chat Botté, depuis lesquels nous retrouverons nos personnages préférés en chanson.. Tout public

Dimanche 2024-04-14 14:30:00 fin : 2024-04-14 . .

Rue des artistes

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



Join the great ballet of Polichinelle, Bécassine, Chat Botté, Snoopy, Pandi-Panda, les Pieds Nickelés, Jeannot Lapin, Loup Loup? and even Guignol for a marvellous show full of emotion by Jean-Jacques Debout.

Children follow Chantal Goya?s longtime heroine, Marie-Rose, on the Enchanted Road.

Dressed in her famous pink dress, she draws young and old alike into her adventures full of surprising encounters?

On the Enchanted Road, Marie-Rose creates a fantastic universe between the forest of Brocéliande and the castle of Le Chat Botté, from which we can meet our favorite characters in song.

Únase al gran ballet de Polichinelle, Bécassine, el Gato con Botas, Snoopy, Pandi-Panda, los Pieds Nickelés, Jeannot Lapin, Loup Loup… e incluso Guignol en un maravilloso espectáculo lleno de emoción a cargo de Jean-Jacques Debout.

En la Carretera Encantada, los niños siguen a la heroína Marie-Rose, perdida hace mucho tiempo, interpretada por Chantal Goya.

Vestida con su famoso vestido rosa, lleva a grandes y pequeños a una aventura llena de encuentros sorprendentes..

En la Carretera Encantada, Marie-Rose crea un mundo fantástico entre el bosque de Brocéliande y el castillo de Le Chat Botté, desde el que podemos conocer a nuestros personajes favoritos cantando.

Erleben Sie das große Ballett von Polichinelle, Bécassine, dem gestiefelten Kater, Snoopy, Pandi-Panda, den Pieds Nickelés, Jeannot Lapin, Loup Loup? und sogar Guignol in einer wunderbaren Show voller Emotionen von Jean-Jacques Debout.

Die Kinder folgen der von Chantal Goya gespielten Heldin Marie-Rose auf der Route Enchantée.

In ihrem berühmten rosa Kleid nimmt sie Groß und Klein mit auf ihre Abenteuer voller überraschender Begegnungen?

Auf der Route Enchantée erschafft Marie-Rose eine fantastische Welt zwischen dem Wald von Brocéliande und dem Schloss des gestiefelten Katers, von wo aus wir unsere Lieblingsfiguren in Liedern wiederfinden.

Mise à jour le 2023-11-30 par DESTINATION AMNEVILLE