Gretel, Hansel et les autres Rue de Séraucourt Bourges, 4 avril 2024, Bourges.

Bourges Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-04-04

fin : 2024-04-05

Pièce de théâtre adaptée du roman des Frères Grimm Hansel et Gretel. Ici, Igor Mendjisky apporte une touche de modernité et invite tout le monde à découvrir ce spectacle. Le spectacle sera également traduit en langage des signes le jeudi 4 avril..

Pièce de théâtre adaptée du roman des Frères Grimm Hansel et Gretel. Ici, Igor Mendjisky apporte une touche de modernité et invite tout le monde à découvrir ce spectacle. Le spectacle sera également traduit en langage des signes le jeudi 4 avril.

Ici, Hansel et Gretel quittent un monde fade pour découvrir la liberté. Le metteur en scène vous plongera dans une chambre d’enfants dont les décors vous laisseront stupéfaits. Spectacle à partir de 7 ans.

.

Rue de Séraucourt

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-07 par OT BOURGES