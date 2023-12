Première séance au moulin de Marcy Rue de Marcy Le Molay-Littry Catégories d’Évènement: Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-28 09:45:00

fin : 2024-08-28 11:30:00 Visite guidée et découverte multi sensorielle en famille du moulin de Marcy. Le musée de la Meunerie vous propose des visites sensorielles en famille pour découvrir la vie d’une ferme-moulin :

Victor Pannier, le dernier meunier du Moulin de Marcy, découvre le cinéma qui vient d’être installé dans sa commune du Molay-Littry. Enthousiasmé, il invite une jeune fille, Pauline, pour leur première séance en amoureux. Mais il hésite entre plusieurs choix de films qui racontent la vie à la ferme. Votre mission sera d’explorer le moulin de Victor Pannier et de l’aider à faire la proposition du film le plus adapté pour sa séance du jour ! Réservation obligatoire, places limitées ( 12 personnes ). Visite d’1h30..

Rue de Marcy

Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie

