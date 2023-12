Randonnée VTT et Marche Rue de l’Arsenal Rocroi, 26 mai 2024, Rocroi.

Rocroi Ardennes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26

fin : 2024-05-26

Possibilité 20, 30 et 40 km. Dénivelé: + 980 m Ravitaillement 20 et 30 km. La marche est de 8km ou 11km Départ entre 7h30 et 10h rue de l’Arsenal Casque obligatoire pour les VTT Lavage des vélos Barbecue- buvette.

Possibilité 20, 30 et 40 km. Dénivelé: + 980 m Ravitaillement 20 et 30 km. La marche est de 8km ou 11km Départ entre 7h30 et 10h rue de l’Arsenal Casque obligatoire pour les VTT Lavage des vélos Barbecue- buvette

EUR.

Rue de l’Arsenal

Rocroi 08230 Ardennes Grand Est



Mise à jour le 2023-12-14 par Ardennes Tourisme