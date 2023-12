CINÉ-CLUB « PUPILLE » Rue de l’Abeouradou Murviel-lès-Béziers, 11 avril 2024, Murviel-lès-Béziers.

Murviel-lès-Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 20:30:00

fin : 2024-04-11

Ciné-Club « PUPILLE » à 20h30 à la Salle Multi-activités. Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C’est un accouchement sou X. La mère à deux mois pour revenir sur sa décision… ou pas. Les services de l’aide sociale à l’enfance et le service adoption se mettent en mouvement. Pupille est l’histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois. Entrée : 4€ / Carte de 4 entrées : 10€

Rue de l’Abeouradou

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT AVANT-MONTS