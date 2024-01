Stage chant & danse traditionnelleà Cuzion Rue de la Violoune Cuzion, samedi 12 octobre 2024.

Cuzion Indre

Début : 2024-10-12 15:00:00

fin : 2024-10-12

Stage « Chant et danse traditionnelle » à Cuzion

L’Eimd Rose Féart vous propose cette année un stage de chant et danse traditionnelle animés par Catherine Gaiffe et Solange Panis.

Intergénérationnels et ouverts à tous, ces ateliers et stages auront tout au long de l’année, dans diverses communes de la Communauté de Communes Argenton-Eguzon-Vallée de la Creuse.

35 EUR.

Rue de la Violoune

Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Vallée de la Creuse