23è Edition La Passagère TIMAC AGRO Rue de la Ville És Méniers Dinard, dimanche 5 mai 2024.

Dinard Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05

Manifestation sportive et rassemblement chaleureux, TIMAC AGRO La Passagère s’attache à satisfaire pleinement celles et ceux qui souhaitent conjuguer course à pied et paysages d’exception

10H00 Départ rue Ville Es Mesniers (à l’angle du boulevard Jules Verger) à Dinard

Arrivée rue Hochelaga à Saint-Malo

Course nature mixte de 14 km reliant Dinard à Saint-Malo.

En individuel : 900 dossards

Challenge Entreprises : 25 équipes soit 100 dossards (4 coureurs par équipe qui devront partir et franchir la ligne d’arrivée ensemble)

Grand retour des navettes le matin de la course (7H00 à 9H30) de Saint-Malo pour vous amener au départ à Dinard. Aucune navette ne sera assurée après le départ de la course.

Parkings à disposition boulevard Jules Verger à Dinard (zone départ) et avenue Roosevelt à St-Malo (zone arrivée).

Rue de la Ville És Méniers

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne



