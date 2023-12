21ème édition : Soulac 1900 fait son cinéma ! Rue de la plage Soulac-sur-Mer, 1 décembre 2023, Soulac-sur-Mer.

Soulac-sur-Mer,Gironde

Soulac 1900 fête sa 21ème édition et cette année le thème est sur le cirque ! Enfilez votre plus beau costume, et rejoignez nous dans la belle station balnéaire de Soulac-sur-Mer pour revivre l’époque des premiers bains de mer.

Ce festival incontournable du nord Médoc vous entraînera aux rythmes des fanfares se produisant tout le week-end rue de la plage et sur le front de mer de Soulac.

Chanteuses, musiciens, orgues de Barbarie, badauds costumés, french-cancans et marché d’antan rythmeront un week-end riche en rebondissements.

Balades en calèche, vente aux enchères, soirée dansantes, le temps d’un week-end hors du temps, au bord de l’océan profitez pleinement des joies de Soulac 1900. Vous pourrez enfin profiter de cet événement régional pour changer de vie en louant un costumez d’époque !.

2024-05-31 fin : 2024-06-02 . .

Rue de la plage

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Soulac 1900 celebrates its 21st edition, and this year’s theme is the circus! Put on your best costume, and join us in the beautiful seaside resort of Soulac-sur-Mer to relive the era of the first sea baths.

This not-to-be-missed festival in the northern Médoc will take you along to the rhythms of the brass bands performing all weekend long on the rue de la Plage and on Soulac’s waterfront.

Singers, musicians, barrel organs, costumed onlookers, French-cancans and an old-fashioned market will set the pace for an exciting weekend.

Horse-drawn carriage rides, auctions, dance evenings – for a timeless weekend by the ocean, make the most of Soulac 1900. You can also take advantage of this regional event to change your life by renting a period costume!

Soulac 1900 celebra su 21ª edición, ¡y este año el tema es el circo! Póngase su mejor disfraz y únase a nosotros en la hermosa estación balnearia de Soulac-sur-Mer para revivir la época de los primeros baños de mar.

Este festival ineludible del norte del Médoc le hará vibrar al ritmo de las bandas de música que actuarán durante todo el fin de semana en la rue de la Plage y en el paseo marítimo de Soulac.

Cantantes, músicos, organillos, curiosos disfrazados, cancanes franceses y un mercado a la antigua usanza marcarán el ritmo de un fin de semana lleno de sorpresas.

Paseos en coche de caballos, subastas, veladas de baile… para un fin de semana atemporal junto al océano, aproveche Soulac 1900. También puede aprovechar este acontecimiento regional para cambiar de aires alquilando un traje de época

Soulac 1900 feiert seine 21. Ausgabe und dieses Jahr dreht sich alles um das Thema Zirkus! Schlüpfen Sie in Ihr schönstes Kostüm und kommen Sie zu uns in den schönen Badeort Soulac-sur-Mer, um die Zeit der ersten Meeresbäder wieder aufleben zu lassen.

Dieses unumgängliche Festival im nördlichen Médoc wird Sie zu den Rhythmen der Blaskapellen mitreißen, die das ganze Wochenende über in der Rue de la Plage und an der Strandpromenade von Soulac auftreten.

Sängerinnen, Musiker, Drehorgeln, kostümierte Schaulustige, French-Cancans und ein Markt aus vergangenen Zeiten bestimmen den Rhythmus eines ereignisreichen Wochenendes.

Kutschfahrten, Auktionen, Tanzabende – ein zeitloses Wochenende am Ufer des Ozeans, an dem Sie die Freuden von Soulac 1900 in vollen Zügen genießen können. Sie können schließlich von diesem regionalen Ereignis profitieren, um Ihr Leben zu verändern, indem Sie einen Anzug aus der Epoche mieten!

