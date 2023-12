STAGE DE PEINTURE – PAYSAGE Rue de la Place Olargues, 6 juillet 2024, Olargues.

Olargues Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 09:30:00

fin : 2024-07-07 17:30:00

Vous souhaitez apprendre à peindre ou améliorer et diversifier votre technique? Cet atelier est pour vous!

Els Knockaert, portraitiste professionnelle vous accueille dans son atelier.

Vous aborderez diverses techniques et matériaux, et réaliserez un tableau sur toile en fin de stage..

Vous souhaitez apprendre à peindre ou améliorer et diversifier votre technique? Cet atelier est pour vous!

Els Knockaert accueille et prend en charge les débutants et les peintres expérimentés dans son studio.

Vous vous y familiariserez avec diverses techniques et matériaux et apprendrez le dessin et la peinture avec un modèle vivant.

Els enseigne à des petits groupes de cinq personnes maximum.

C’est une expérience intense qui vous permet, après deux journées passionnantes, de rentrer chez vous avec un tableau fini.

Stage paysage :

Pendant 2 jours de 9h30 à 17h30 Els vous propose une initiation au peinture paysage (proportions, perspective…) et aux diverses techniques d’expression (huile, aquarelle, acrylique, couteau ….).

1ère journée :

le matin : croquis en plein air.

l’après midi : exploration de différentes techniques. Une attention particulière portée au rendu des fonds (mixed-media technique).

2ème journée :

Portrait à l’huile sur toile, à partir des connaissances acquises la veille.

EUR.

Rue de la Place

Olargues 34390 Hérault Occitanie



