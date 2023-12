L’AbriBus fête la fin de saison et Fête de la musique Rue de la Libération Criel-sur-Mer, 22 juin 2024, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 18:00:00

fin : 2024-06-22

Célébrez l’arrivée de l’été lors d’une soirée musicale ! Une sélection électique et dynamique de formations aux styles variés, de la chanson française aux standards du rock. Buvette sur place, entrée libre.

A partir de 18h, Scène ouverte : Musiciens de tous horizons , venez présenter vos compositions ou simplement faire le boeuf sur une scène ouverte à tous les talents !

Fêtons la musique ensemble !

A 21h30 , Uplow : Mélange de reprises et de compositions, UPLOW installe une atmosphère chaleureuse. Leur complicité autour d’un répertoire groovy se traduit par une belle harmonie et des arrangements originaux..

Rue de la Libération Scène de spectacle l’AbriBus

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers