Festival de l’Atelier Arts et Loisirs Rue de la Libération Criel-sur-Mer Catégories d’Évènement: Criel-sur-Mer

Seine-Maritime Festival de l’Atelier Arts et Loisirs Rue de la Libération Criel-sur-Mer, 17 juin 2024, Criel-sur-Mer. Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Lundi 2024-06-17

fin : 2024-06-20 Quatre soirées consacrées à la musique, au chant, à la danse et au théâtre.

Participation libre.

Quatre soirées consacrées à la musique, au chant, à la danse et au théâtre.

Participation libre

Quatre soirées consacrées à la musique, au chant, à la danse et au théâtre.

Participation libre .

Rue de la Libération Scène de spectacle l’AbriBus

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers Détails Catégories d’Évènement: Criel-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Code postal 76910 Lieu Rue de la Libération Adresse Rue de la Libération Scène de spectacle l'AbriBus Ville Criel-sur-Mer Departement Seine-Maritime Lieu Ville Rue de la Libération Criel-sur-Mer Latitude 50.0164387 Longitude 1.31788332 latitude longitude 50.0164387;1.31788332

Rue de la Libération Criel-sur-Mer Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/criel-sur-mer/