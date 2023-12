Concert Jearceau Rue de la Libération Criel-sur-Mer, 7 juin 2024, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 20:00:00

fin : 2024-06-07

Auteur-compositeur-interprète normand, JEARCEAU s’accompagne des rythmiques entraînantes et des solos passionnés de ses musiciens. Une résonance indéniable aux émotions pures se fait entendre dans ses textes. De la pop francophone qui parle d’amour, des rythmes qui balancent et scintillent, et vous obtenez le cocktail envoûtant de ce concert inédit..

.

Rue de la Libération Scène de spectacle l’AbriBus

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers