« Up glox » Rue de la Libération Criel-sur-Mer, 16 mai 2024, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Mélange de reprises et de compositions, Up Low installe une atmosphère chaleureuse. Leur complicité autour d’un répertoire groove se traduit par une belle harmonie et des arrangements qui leur sont propres..

2024-05-16 20:00:00 fin : 2024-05-16 . .

Rue de la Libération Scène de spectacle l’AbriBus

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



A mix of covers and compositions, Up Low creates a warm atmosphere. Their complicity around a groovy repertoire translates into beautiful harmony and their own unique arrangements.

Mezcla de versiones y composiciones, Up Low crea un ambiente cálido. Su estrecha colaboración en un repertorio groovy se traduce en una hermosa armonía y sus propios arreglos únicos.

Up Low ist eine Mischung aus Coverversionen und Eigenkompositionen und schafft eine warme Atmosphäre. Ihre Komplizenschaft rund um ein grooviges Repertoire drückt sich in einer schönen Harmonie und eigenen Arrangements aus.

