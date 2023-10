« Entre arbres et rivière rodent tant d’histoires… en ce verger du manoir » Rue de la Libération Criel-sur-Mer, 13 avril 2024, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Au fil de l’eau et des fleurs, la conteuse tresse des histoires inspirées par le verger et par les créatures réelles ou légendaires qui le peuplent. Une déambulation écologique et mythologique rythmée par l’accordéon..

Rue de la Libération Scène de spectacle l’AbriBus

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



As the water and flowers flow, the storyteller weaves tales inspired by the orchard and the real and legendary creatures that inhabit it. An ecological and mythological stroll set to the rhythm of the accordion.

Mientras fluyen el agua y las flores, el narrador teje cuentos inspirados en el huerto y las criaturas reales y legendarias que lo habitan. Un paseo ecológico y mitológico al ritmo del acordeón.

Im Laufe des Wassers und der Blumen flicht die Erzählerin Geschichten ein, die vom Obstgarten und den realen oder legendären Kreaturen, die ihn bevölkern, inspiriert sind. Ein ökologischer und mythologischer Spaziergang, der vom Akkordeon rhythmisch begleitet wird.

