Visite guidée de la Réserve naturelle nationale « La Sommerley » rue de La Haye Erstein, 13 avril 2024, Erstein.

Erstein,Bas-Rhin

Balade facile d’env. 2h30 à 3h. Accompagnés par un concerto de chants d’oiseaux forestiers et les effluves d’ail des ours, découvrez les richesses naturelles de ce site, son histoire, son fonctionnement….

2024-04-13 fin : 2024-04-13 12:00:00. 0 EUR.

rue de La Haye

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est



Easy walk lasting approx. 2h30 to 3h. Accompanied by a concerto of forest birdsong and the scent of wild garlic, discover the natural riches of this site, its history, how it works?

Paseo fácil de unas 2h30 a 3h de duración. Acompañado por un concierto de cantos de pájaros del bosque y el aroma del ajo silvestre, descubra las riquezas naturales de este paraje, su historia, su funcionamiento..

Leichte Wanderung von ca. 2,5 bis 3 Stunden. Begleitet von einem Gesangskonzert der Waldvögel und dem Duft von Bärlauch, entdecken Sie die natürlichen Reichtümer dieses Ortes, seine Geschichte, seine Funktionsweise?

