« Café et culture » à la Loco à Mézidon Vallée d’Auge : Débuts ou comment je suis devenue musicienne… Rue de la Futaie (Mézidon-Canon) Mézidon Vallée d’Auge, 21 avril 2024, Mézidon Vallée d'Auge.

Mézidon Vallée d’Auge,Calvados

Pour ce troisième «Café et culture» de la saison consacré aux

années vinyls, nous accueillons Annette Banneville en trio.

C’est notre chemin à travers toutes ces musiques que DEBUTS

entend partager , en convoquant nos premiers déclics au fil de

l’évocation de souvenirs clés qui déroulent le best of de nos chansons

cultes . De Sting à Jobim, de Barbara aux Pink Floyd en passant par

Kate Bush, Bob Marley ou Mickael Jackson, des tubes revisités avec

esprit et poésie par ce trio atypique : voix, bugle et contrebasse.

Une aventure intrépide à laquelle le public pourra se joindre pour

chanter, une invitation à lâcher les tensions ambiantes et à se retrou-

ver embarqués ensemble pour une escapade musicale résolument

vintage et réjouissante.

« Il est bien connu que le café est muse et carburant des artistes…

A l’issue de cette représentation et autour d’un café gourmand, nous vous

proposons un temps d’échange avec l’artiste… ».

2024-04-21 16:30:00 fin : 2024-04-21 . .

Rue de la Futaie (Mézidon-Canon)

Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie



For this third « Café et culture » of the season, devoted to the

vinyl years, we welcome Annette Banneville in trio.

It’s our journey through all this music that DEBUTS

that DEBUTS intends to share, summoning up our first triggers as we recall

memories that unroll the best of our cult songs

songs. From Sting to Jobim, from Barbara to Pink Floyd, via

To Kate Bush, Bob Marley and Michael Jackson, this trio of songs

by this atypical trio: voice, flugelhorn and double bass.

An intrepid adventure in which the audience can join in and sing along

to sing along, an invitation to let go of the surrounding tensions and find ourselves

together on a resolutely vintage musical escapade

musical escapade.

« It’s well known that coffee is the muse and fuel of artists…

At the end of the show, over a gourmet coffee, we invite you to share

with the artist… »

Para este tercer ‘Café et culture’ de la temporada, dedicado a los

años vinilo, damos la bienvenida a Annette Banneville en trío.

Es nuestro viaje a través de toda esta música que DEBUTS

que DEBUTS pretende compartir, evocando nuestras primeras impresiones mientras rememoramos

recuerdos que desenrollan lo mejor de nuestras canciones de culto

canciones. De Sting a Jobim, de Barbara a Pink Floyd, pasando por

Kate Bush, Bob Marley y Michael Jackson, estos éxitos son revisitados con

por este trío atípico: voz, fliscorno y contrabajo.

Una intrépida aventura en la que el público puede unirse al canto

una invitación a desprendernos de todas las tensiones de nuestra vida y a encontrarnos

juntos en una escapada musical de época que seguro hará las delicias de todos

escapada musical.

« Es bien sabido que el café es la musa y el combustible de los artistas…

Al final de esta actuación y tomando un café gourmet, le invitamos a compartir

una charla con el artista… »

In diesem dritten « Café et culture » der Saison, das sich mit den

vinyl-Jahren gewidmet ist, begrüßen wir Annette Banneville im Trio.

Es ist unser Weg durch all diese Musikrichtungen, den DEBUTS

teilen möchte, indem wir unsere ersten Klicks in Form von

wir rufen Schlüsselerinnerungen wach, die das Best of unserer Songs aufrollen

. Von Sting bis Jobim, von Barbara bis Pink Floyd, über

Kate Bush, Bob Marley oder Mickael Jackson

witz und Poesie von diesem atypischen Trio: Stimme, Flügelhorn und Kontrabass.

Ein unerschrockenes Abenteuer, bei dem das Publikum mitmachen kann

eine Einladung, die Spannungen in der Umgebung loszulassen und sich mit anderen zu treffen

und sich gemeinsam auf einen musikalischen Ausflug zu begeben

vintage-Stimmung zu versetzen.

« Es ist allgemein bekannt, dass Kaffee die Muse und der Treibstoff der Künstler ist…

Im Anschluss an die Vorstellung und bei einem leckeren Kaffee bieten wir Ihnen

einen Austausch mit dem Künstler vor… »

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité