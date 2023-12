Défilé de mode rue de Dalhunden Drusenheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Drusenheim

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-27 19:00:00

fin : 2024-06-27 . L’édition 2024 du défilé de mode sera couplée comme chaque année au Printemps de l’Ecriture, le rendez-vous annuel désormais incontournable de l’éducation artistique et culturelle de l’Académie de Strasbourg. Le thème de cette année DEMAIN permettra aux étudiants du Diplôme National des Métiers d’Art et du Design de déployer leur créativité et leur imagination toujours aussi fertile dans le cadre de ce défilé. L’édition 2024 du défilé de mode de l’ORT Strasbourg sera sans aucun doute, cette fois encore, une belle manifestation qui trouvera sa place à la confluence des nombreuses rencontres créatives et festives du Pôle Culturel et de la ville de Drusenheim. Entrée et placement libres, sur invitation uniquement à retirer au Pôle Culturel. 0 EUR.

rue de Dalhunden

Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est

