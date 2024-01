La Parade de la Libération Rue de Caen Bretteville-l’Orgueilleuse Thue et Mue, samedi 8 juin 2024.

Thue et Mue Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 14:00:00

fin : 2024-06-08 16:00:00

Dans la rue principale de Bretteville l’Orgueilleuse, ancienne portion de la Nationale 13, carrefour clé pour les alliés lors de leur progression dans la campagne normande, véhicules civils et militaires d’époque, cornemuses et percussions venues en masse et reconstitution en tenue d’époque défileront afin de commémoration la libération du village par les troupes canadiennes du Regina Rifle Régiment.

Les membres actuels de ce dernier seront mis à l’honneur et défileront en tête de cortège sous les acclamations de la foule présente en nombre chaque année.

Une fois stationnés aux abords du Gymnase Victor Lorier, les visiteurs pourront admirer les véhicules de plus près et profiter d’une buvette installée sur place.

Rue de Caen Bretteville-l’Orgueilleuse Sur la voie publique, Rue de Caen

Thue et Mue 14740 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par OT Caen la Mer