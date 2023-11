JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART À LA BOUTIQUE DES MÉTIERS D’ART DE TURQUANT Rue Château Gaillard Turquant, 6 avril 2024, Turquant.

Turquant,Maine-et-Loire

La boutique des Métiers d’Art de Turquant participe une nouvelle fois aux Journées Européennes des Métiers d’Art. Informations à venir..

2024-04-06 fin : 2024-04-06 . .

Rue Château Gaillard

Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Turquant Métiers d’Art boutique is once again taking part in the Journées Européennes des Métiers d’Art. More information to come.

La boutique Métiers d’Art de Turquant participa de nuevo en las Journées Européennes des Métiers d’Art. Más información próximamente.

Die Boutique des Métiers d’Art in Turquant nimmt erneut an den Europäischen Tagen der Kunsthandwerke teil. Informationen folgen.

