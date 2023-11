Passionnément baroque Rue Bourg l’abbé Rouen, 26 mars 2024, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Un peu, beaucoup, à la folie ! Amoureux du baroque, ce concert est fait pour vous, Haendel et Vivaldi en maîtres de cérémonie tout feu tout flamme.

Avec « Le monde à l’envers », c’est une explosion de sonorités et de rythmes qui nous emporte dans un tourbillon coloré. Vivaldi écrit comme on met en scène. Son concerto est tel un petit théâtre avec des répliques, des danses et des jeux. C’est cette énergie fougueuse que l’on retrouve dans le Concerto pour basson de son élève, le tchèque Jiránek. Haendel clôture ce bal passionné avec « Scherza infida », le plus beau et le plus connu de ses lamenti, extrait de son flamboyant opéra Ariodante.

Lieu : Chapelle Corneille

Violons : Hervé Walczak-Le Sauder, Elena Chesneau

Alto : Patrick Dussart

Violoncelle : Anaël Rousseau

Contrebasse : Baptiste Andrieu

Basson : Batiste Arcaix

Clavecin : Frédéric Hernandez

Orgue : Esteban Gallegos.

Rue Bourg l’abbé

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



A little, a lot, madly! Baroque lovers, this concert is for you, with Handel and Vivaldi as the fiery masters of ceremony.

With « Le monde à l?envers », an explosion of sounds and rhythms sweeps us along in a colorful whirlwind. Vivaldi writes like a stage director. His concerto is like a little theater, with lines, dances and games. The same fiery energy is to be found in the Bassoon Concerto by his pupil, the Czech Jiránek. Handel closes this passionate ball with « Scherza infida », the most beautiful and best-known of his lamenti, taken from his flamboyant opera Ariodante.

Venue: Chapelle Corneille

Violins: Hervé Walczak-Le Sauder, Elena Chesneau

Viola: Patrick Dussart

Cello: Anaël Rousseau

Double bass: Baptiste Andrieu

Bassoon: Batiste Arcaix

Harpsichord: Frédéric Hernandez

Organ: Esteban Gallegos

Un poco, mucho, ¡con locura! Si eres un amante del Barroco, este es tu concierto, con Haendel y Vivaldi como fogosos maestros de ceremonias.

Con « Le monde à l’envers », una explosión de sonidos y ritmos nos envuelve en un torbellino de colores. Vivaldi escribe como un director de escena. Su concierto es como un pequeño teatro con líneas, danzas y juegos. La misma energía ardiente se encuentra en el Concierto para fagot de su discípulo, el checo Jiránek. Haendel cierra este apasionado baile con ‘Scherza infida’, el más bello y conocido de sus lamenti, extraído de su flamante ópera Ariodante.

Lugar: Chapelle Corneille

Violines: Hervé Walczak-Le Sauder, Elena Chesneau

Viola: Patrick Dussart

Violonchelo: Anaël Rousseau

Contrabajo: Baptiste Andrieu

Fagot: Batiste Arcaix

Clavicémbalo: Frédéric Hernandez

Órgano: Esteban Gallegos

Ein bisschen, viel, verrückt! Als Liebhaber des Barock ist dieses Konzert genau das Richtige für Sie. Händel und Vivaldi sind die Zeremonienmeister mit Feuer und Flamme.

Die Welt steht Kopf » ist eine Explosion von Klängen und Rhythmen, die uns in einem farbenfrohen Strudel mitreißen. Vivaldi schreibt wie eine Inszenierung. Sein Konzert ist wie ein kleines Theater mit Repliken, Tänzen und Spielen. Diese feurige Energie findet sich auch im Fagottkonzert seines Schülers, des Tschechen Jiránek, wieder. Händel beschließt diesen leidenschaftlichen Ball mit « Scherza infida », dem schönsten und bekanntesten seiner Lamenti aus seiner flammenden Oper Ariodante.

Veranstaltungsort: Corneille-Kapelle

Violinen: Hervé Walczak-Le Sauder, Elena Chesneau

Viola: Patrick Dussart

Violoncello: Anaël Rousseau

Kontrabass: Baptiste Andrieu

Fagott: Batiste Arcaix

Cembalo: Frédéric Hernandez

Orgel: Esteban Gallegos

