AKA TRIO – JAZZ MUSIQUES PRODUCTIONS Rue Armand Quenard Allonnes, 6 avril 2024, Allonnes.

Allonnes,Maine-et-Loire

AKA TRIO regroupe trois virtuoses de renommée mondiale : Seckou Keita, Antonio Forcione et Adriano Adewale..

2024-04-06 fin : 2024-04-06 23:00:00. .

Rue Armand Quenard

Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire



AKA TRIO brings together three world-renowned virtuosos: Seckou Keita, Antonio Forcione and Adriano Adewale.

AKA TRIO reúne a tres virtuosos de fama mundial: Seckou Keita, Antonio Forcione y Adriano Adewale.

AKA TRIO besteht aus drei weltberühmten Virtuosen: Seckou Keita, Antonio Forcione und Adriano Adewale.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire