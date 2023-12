GuiHome vous détend Rue André Malraux Le Malesherbois, 26 octobre 2024 20:30, Le Malesherbois.

Le Malesherbois,Loiret

Après un an et demi de pandémie mondiale, des centaines de vidéos

humoristiques sur le confinement et une tournée belge à guichets

fermés, « GuiHome vous détend » débarque dans Le Malesherbois !.

2024-10-26 fin : 2024-10-26 . EUR.

Rue André Malraux

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire



After a year and a half of global pandemics, hundreds of humorous

videos and a sold-out Belgian tour, « GuiHome vous

tour, « GuiHome vous détend » comes to Le Malesherbois!

Tras año y medio de pandemias mundiales, cientos de vídeos humorísticos sobre

vídeos humorísticos sobre contención y una gira belga con todas las entradas agotadas, « GuiHome vous

guiHome vous détend » llega a Le Malesherbois

Nach eineinhalb Jahren weltweiter Pandemie, Hunderten von Videos

humorvollen Videos über Eindämmung und einer ausverkauften belgischen Tournee

geschlossen, « GuiHome vous détend » landet in Le Malesherbois!

Mise à jour le 2023-12-05 par OT GRAND PITHIVERAIS