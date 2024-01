J’apprends l’apiculture avec l’Abeille Cubzaguaise Rucher école de Robillard Saint-André-de-Cubzac, vendredi 26 janvier 2024.

Saint-André-de-Cubzac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26

fin : 2024-12-20

Initiation à l’apiculture : l’inscription comprend 15h de cours théoriques et 3h d’atelier « Fresque de la biodiversité », un accès au rucher pour la pratique et un classeur avec environ 200 pages de cours. Le planning des cours est le suivant :

Vendredi 26 janvier 19h à 22h (exceptionnel), les vendredi 23 février, 29 mars, 26 avril, 24 mai, 28 juin, 19 juillet, 27 septembre, 25 octobre, 29 novembre et 20 décembre de 19h30 à 21h.

Programme prévisionnel et pré-inscription en ligne.

EUR.

Rucher école de Robillard Rue Robillard

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par Bourg Cubzaguais Tourisme