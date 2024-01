Tanguy Pastureau Rôde Royale Factory Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Tanguy Pastureau Rôde Royale Factory Versailles, 20 septembre 2024, Versailles. Tanguy Pastureau Rôde 20 et 21 septembre 2024 Royale Factory Tarif unique: 28 € Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-20T20:30:00+02:00 – 2024-09-20T22:00:00+02:00

Fin : 2024-09-21T20:30:00+02:00 – 2024-09-21T22:00:00+02:00 Homme tranquille dans une époque troublée, il remonte sur scène pour vous faire du bien. Apaiser, soulager une France qui va mal, telle est sa mission.

Présenté par Christophe Meilland. Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ https://www.facebook.com/RoyaleFACTORY/ [{« type »: « link », « value »: « https://royalefactory.eu/?product=tanguy-pastureau »}] Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs. Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Code postal 78000 Lieu Royale Factory Adresse 2, rue Jean Houdon - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Royale Factory Versailles Latitude 48.801996 Longitude 2.133528 latitude longitude 48.801996;2.133528

Royale Factory Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/