Dava 9 Royale Factory Versailles, 28 juin 2024, Versailles.

Dava 9 28 et 29 juin 2024 Royale Factory Tarifs: 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit (demandeur emploi, étudiant – 25 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-28T20:30:00+02:00 – 2024-06-28T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-29T20:30:00+02:00 – 2024-06-29T22:00:00+02:00

Les deux éditorialistes préférés des Français (hors Corse et DOM-TOM) font le tour des sujets qui ont bouleversé l’actualité de l’année.

Après avoir rempli les salles parisiennes les plus prestigieuses (bar Les Écuries et théâtre Le Métropole), tourné dans toute la France (Rennes et Nantes) ainsi que dans le monde entier (Bruxelles et Liège), Sacha Béhar & Augustin Shackelpopoulos débarquent à Versailles.

«C’est drôle, un peu gênant, parfois gênant d’être drôle et vice versa» Libération.

«Le duo creuse un sillon de gêne hilarant sur YouTube depuis près de 10 ans» France Inter.

«4/5. Notre prix Nobel de l’humour !» Time out.

«Le rire dans son acception la plus démoniaque» France Culture.

«Un duo d’excellence» Télérama.

«Un humour parfois absurde et souvent malsain» Les Inrocks.

«Dava 9 ravira les fans de génocides et de bons plans promos» Revue Haha.

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France http://royalefactory.fr/ Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs.