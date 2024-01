CAP 33 ET CAP 33 JUNIORS Route du Temple Arès, lundi 22 avril 2024.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22

fin : 2024-04-26

Découverte de nombreuses pratiques sportives.

CAP 33 pour les plus de 15 ans et les familles.

CAP 33 Juniors pour les 10-14 ans.

Gratuit.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

Découverte de nombreuses pratiques sportives.

CAP 33 pour les plus de 15 ans et les familles.

CAP 33 Juniors pour les 10-14 ans.

Gratuit.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

.

Route du Temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT Arès