Concert : « Champagne ! » Route du Lac Le Vigan Catégories d’Évènement: Le Vigan

Lot Concert : « Champagne ! » Route du Lac Le Vigan, 20 avril 2024, Le Vigan. Le Vigan,Lot Concert-spectacle en hommage à Jacques Higelin.

2024-04-20 20:30:00 fin : 2024-04-20 . 10 EUR.

Route du Lac

Le Vigan 46300 Lot Occitanie



Concert-show in tribute to Jacques Higelin Concierto y espectáculo en homenaje a Jacques Higelin Konzert-Spektakel zu Ehren von Jacques Higelin Mise à jour le 2023-09-02 par OT Gourdon Détails Catégories d’Évènement: Le Vigan, Lot Autres Lieu Route du Lac Adresse Route du Lac Ville Le Vigan Departement Lot Lieu Ville Route du Lac Le Vigan latitude longitude 44.74136;1.43913

Route du Lac Le Vigan Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le vigan/