Trail des bouchures Route de St Benoit Prissac, 15 juin 2024, Prissac.

Prissac,Indre

6ème édition des boucles des Bouchures dans les chemins du paysage bocager de Prissac précédé d’une course enfant autour du plan d’eau..

Samedi 2024-06-15 17:30:00 fin : 2024-06-15 . .

Route de St Benoit

Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire



6th edition of the Bouchures loops through Prissac’s hedged farmland, preceded by a children’s race around the lake.

la 6ª edición de la Bouchures recorre las tierras agrícolas de Prissac, precedida de una carrera infantil alrededor del lago.

6. Ausgabe der Bouchures-Schleifen auf den Wegen der Bocage-Landschaft von Prissac, denen ein Kinderlauf um den Wasserspiegel vorausgeht.

Mise à jour le 2023-10-26 par Destination Brenne