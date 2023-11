La Forêt Monumentale #2 Route de Montigny Canteleu, 1 juin 2024, Canteleu.

Canteleu,Seine-Maritime

La seconde édition de cette biennale d’art aura lieu dans la forêt domaniale de Roumare, à Canteleu, à proximité de Rouen. Ce parcours unique de plusieurs kilomètres vous invite à explorer dans une étendue boisée des œuvres imaginées par des plasticiens, paysagistes, artistes, designers et architectes qui s’immergent dans ces poumons verts et expérimentent d’autres formes de création..

Vendredi 2024-06-01 fin : 2026-09-01 . .

Route de Montigny

Canteleu 76380 Seine-Maritime Normandie



The second edition of this art biennial will take place in the Roumare state forest, in Canteleu, near Rouen. This unique, several-kilometre-long trail invites you to explore the wooded expanse, with works imagined by visual artists, landscape architects, artists, designers and architects who immerse themselves in these green lungs and experiment with other forms of creation.

La segunda edición de esta manifestación artística bienal tendrá lugar en el bosque nacional de Roumare, en Canteleu, cerca de Ruán. Este recorrido único, de varios kilómetros, invita a explorar una extensión boscosa con obras imaginadas por artistas plásticos, paisajistas, artistas, diseñadores y arquitectos que se sumergen en estos pulmones verdes y experimentan con otras formas de creación.

Die zweite Ausgabe dieser Kunstbiennale findet im Staatswald von Roumare in Canteleu, in der Nähe von Rouen, statt. Diese einzigartige, mehrere Kilometer lange Strecke lädt Sie dazu ein, in einem Waldgebiet Werke von Künstlern, Landschaftsarchitekten, Künstlern, Designern und Architekten zu erkunden.

