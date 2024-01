Marché de Noël Route de la Louverie Blainville-sur-Mer, dimanche 8 décembre 2024.

Blainville-sur-Mer Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-08 10:00:00

fin : 2024-12-08 18:00:00

Marché de Noël les 7 et 8 décembre.

Une trentaine d’exposants et de producteurs locaux.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Blainville-sur-Mer.

Route de la Louverie Salle des fêtes

Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



Mise à jour le 2024-01-09 par Coutances Tourisme