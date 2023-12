[JEP2023] Découverte de la scénographie « La Loire vagabonde » Route de la Loire Belleville-sur-Loire Catégories d’Évènement: Belleville-sur-Loire

Cher [JEP2023] Découverte de la scénographie « La Loire vagabonde » Route de la Loire Belleville-sur-Loire, 21 septembre 2024 10:00, Belleville-sur-Loire. Belleville-sur-Loire,Cher Visite guidée Ile de Cosne Buranlure.

2024-09-21 fin : 2024-09-21 12:30:00. EUR.

Route de la Loire

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire



Guided tour of Ile de Cosne Buranlure Visita guiada de Ile de Cosne Buranlure Geführte Tour Ile de Cosne Buranlure Mise à jour le 2023-12-04 par BERRY Détails Heure : 10:00 Catégories d’Évènement: Belleville-sur-Loire, Cher Autres Code postal 18240 Lieu Route de la Loire Adresse Route de la Loire Ville Belleville-sur-Loire Departement Cher Lieu Ville Route de la Loire Belleville-sur-Loire Latitude 47.487783 Longitude 2.872509 latitude longitude 47.487783;2.872509

Route de la Loire Belleville-sur-Loire Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belleville-sur-loire/